Жена е официално обвинена за обира в Лувъра - влезе в съда, плачейки

Откраднатите предмети все още не са открити, като стойността им се оценява на около 88 милиона евро

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:18 ч. 02.11.2025 г.

Френските власти официално повдигнаха обвинения срещу жена, заподозряна в участие в дръзкия обир на Лувъра в Париж, извършен на 19 октомври, съобщава уебсайтът Farout.

Заподозряната, 38-годишна жена, чието име не се разкрива, е обвинена в съучастие в организирана кражба и престъпно сдружение с цел извършване на престъпление. След явяването ѝ пред следовател е постановено тя да остане в ареста.

Жената е била арестувана по-рано тази седмица, заедно с още четирима съучастници. Сред тях има двама мъже, единият от които бил задържан на летището при опит за бягство. Те вече са обвинени в кражба и престъпно сдружение, като по думите на властите „частично са признали“ участието си.

bTV Репортерите: Реликви под прицел

 

Самият обир е бил зрелищен и изключително бърз — продължил едва осем минути посред бял ден. Четирима мъже успели да влязат на първия етаж чрез товарен асансьор и ограбили колекцията, принадлежала някога на семейството на Наполеон Бонапарт и императрица Мария-Луиза.

Сред откраднатите бижута са огърлица, брошка и диадема, но при бягството крадците изпуснали короната на императрицата.

При явяването си пред съда на 31 октомври, жената плачела, докато потвърждавала, че живее в северното предградие на Париж – Ла Курньов. От петимата арестувани един е бил освободен без обвинения.

ДНК тест разкри един от крадците в „Лувъра“

 

Откраднатите предмети все още не са открити, като стойността им се оценява на около 88 милиона евро. Представител на френското министерство на културата е признал, че бижутата не са били застраховани.

Обирът доведе до затваряне на Лувъра за два дни — рядък случай в историята на най-големия музей в света.

Случаят не е изолиран. На същия ден е извършена друга кражба – от „Къщата на Просвещението – Дени Дидро“ в Ландрес, а наскоро от Националния музей по природна история в Париж са били откраднати златни изделия на стойност над 1 милион долара.

Случаят с Лувъра е определян като един от най-големите музейни обири във Франция за последните десетилетия, а разследването продължава с международно съдействие и засилен контрол върху антикварните пазари.

