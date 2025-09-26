Последен ден от участието на България в 80-ата юбилейна сесия на Общото събрание на ООН. Войните в Украйна и Близкият изток бяха акценти в речта на министър-председателя Росен Желязков тази вечер.

Премиерът заяви пред делегатите на Общото събрание на ООН, че единственият път за мир в Украйна е суверенитет ѝ да бъде уважаван, а териториалната ѝ цялост да бъде възстановена.

Желязков отправи остри критики към Русия във връзка със случаите, в които навлиза във въздушното пространство на страни членки на Алианса. Според него руската война в Украйна заплашва легитимността на ООН, като е неприемливо държава основател на ООН с постоянно място в Съвета за сигурност да води война.

„В България носим една проста истина в основата на нашата идентичност: „Съединението прави силата“. Тези думи са повече от мото – те са наследство, родено от борба и солидарност. Те отекват в нашата история, от изковаването на нашата независимост до изграждането на нашите демократични институции. И днес, в свят, разтърсен от разделение и конфликти, този принцип се усеща по-належащ от всякога. Пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна представлява екзистенциално предизвикателство за международния ред. Единственият път към мир е ясен: суверенитетът на Украйна трябва да бъде уважаван, а териториалната ѝ цялост напълно възстановена. Пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня е от съществено значение“, каза премиерът.

Той засегна в речта си и конфликта в Близкия изток.

„Неотложни действия са нужни и в Близкия изток. Бруталната атака на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. и последвалият опустошителен конфликт причиниха огромни страдания. България скърби за всяка невинна загубена човешка душа — както израелска, така и палестинска. В Газа десетки хиляди цивилни са убити, цели квартали разрушени, а безброй хора — прогонени. Не можем да позволим тази трагедия да остави трайно петно в съвестта на човечеството. Необходим е устойчиво примирие и достоверен политически процес. Само решение на основата на две държави, в съответствие с международното право и взаимното признаване, може да осигури справедлив и траен мир, в който израелци и палестинци да живеят рамо до рамо в достойнство и сигурност“, заяви Желязков.

Според него кризата в Близкия изток и Северна Африка е дълбоко свързана и застрашава регионалната стабилност.

„Йемен е изправен пред глад и болести, Сирия се нуждае от приобщаващ, воден от ООН диалог за демократичен преход, а Судан е на ръба заради продължаващите боеве и масово разселване. Либия и Сахелът показват как слабите институции дават почва за разпространение на конфликти. България призовава за нова регионална архитектура за сигурност, водена от ООН, основана на дипломация, зачитане на суверенитета и дългосрочни инвестиции в мир и развитие. Неразпространението на ядрено оръжие, разоръжаването и контролът над въоръженията остават в основата на нашата колективна сигурност. Осъждаме реториката и действията, които заплашват стабилността, и подчертаваме нуждата от подновена дипломация. Иран трябва изцяло да сътрудничи с МААЕ и да гарантира мирния характер на ядрената си програма. Северна Корея трябва да демонтира програмите си за оръжия за масово унищожение и балистични ракети по пълен, проверим и необратим начин“, каза още Росен Желязков.

Той каза, че България напълно подкрепя инициативата на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш UN80 за преразглеждане на мандатите, структурна реформа и по-ефективно използване на ресурсите на организацията.

Желязков изтъкна, че Съветът за сигурност също трябва да бъде реформиран.

„Нуждаем се от по-справедливо разпределение в членството, едно допълнително непостоянно място, което да бъде разпределено на групата на Източна Европа, и ограничения върху злоупотребата с правото на вето“, заяви премиерът.

