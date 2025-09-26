Премиерът Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в рамките на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк.

Основна тема на разговора беше инициативата ООН-80, насочена към реформи и модернизиране на световната организация.

Страната ни приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация. Това заяви министър-председателят Росен Желязков.

От своя страна Антонио Гутериш благодари за подкрепата и поздрави страната ни за 70-ата годишнина от членството ѝ в организацията. В хода на срещата Желязков представи и новия постоянен представител на България в ООН – Гергана Караджова.

"Изразихме и нашите притеснения за продължаващите в световен аспект напрежения, които отдалечават държавите от постигането на тези цели. Но има и оптимизъм – чрез науката, технологиите и устойчивото развитие могат да се постигнат решенията пред човечеството. От друга страна говорихме за ролята на България в черноморския контекст и предизвикателствата от това", коментира Желязков.

А днес предстои министър-председателят Росен Желязков да произнесе реч от трибуната на Общото събрание на ООН.

