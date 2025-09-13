dalivali.bg
София
сега Слънчево 14°
08 Слънчево 15°
09 Незначителна облачност 18°
10 Слънчево 20°
11 Разкъсана облачност 22°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Земетресение с магнитуд 7,4 в Камчатка

Трусът е регистриран на 111 км източно от град Петропавловск-Камчатски

Снимка: EPA/iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:52 ч. 13.09.2025 г.

Земетресение с магнитуд 7,4 удари крайбрежието на Камчатка в руския Далечен изток, съобщи Американската служба за геоложки проучвания.

По данни на службата трусът е регистриран на 111 км източно от град Петропавловск-Камчатски – административния център на региона, на дълбочина от 39,5 км. 

Центърът за предупреждение от цунами в Тихия океан заяви, че са възможни „опасни“ вълни с височина до един метър по някои руски крайбрежни райони. Вълни до 30 сантиметра може да достигнат и до Япония, Хавай и други острови в Тихия океан.

През юли едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в региона, разтърси Камчатка.

След труса от 8,8 по Рихтер в Камчатка: Повредена е руска база за ядрени подводници

Трусът с магнитуд 8,8 предизвика цунами с височина до 4 метра в различни части на Тихия океан и наложи масови евакуации – от Хавай до Япония. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти

При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти
ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)

ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)
Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек

Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек
Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан

Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан
Резултатите от пробите са готови: Плевенчани ще имат питейна вода

Резултатите от пробите са готови: Плевенчани ще имат питейна вода
Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Снимка: Ролята на БСП във властта
Ролята на БСП във властта
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс