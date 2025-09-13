Земетресение с магнитуд 7,4 в Камчатка

Земетресение с магнитуд 7,4 удари крайбрежието на Камчатка в руския Далечен изток, съобщи Американската служба за геоложки проучвания.

По данни на службата трусът е регистриран на 111 км източно от град Петропавловск-Камчатски – административния център на региона, на дълбочина от 39,5 км.

Центърът за предупреждение от цунами в Тихия океан заяви, че са възможни „опасни“ вълни с височина до един метър по някои руски крайбрежни райони. Вълни до 30 сантиметра може да достигнат и до Япония, Хавай и други острови в Тихия океан.

През юли едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в региона, разтърси Камчатка.

Трусът с магнитуд 8,8 предизвика цунами с височина до 4 метра в различни части на Тихия океан и наложи масови евакуации – от Хавай до Япония.

