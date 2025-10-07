Земетресение с магнитуд 6,6 разлюля Папуа Нова Гвинея

Земетресение с магнитуд 6,6 разлюля район близо до Лае - втория по големина град в Папуа Нова Гвинея, съобщи Геоложкият институт на САЩ, цитиран от „Ройтерс“.

По първоначални данни няма сведения за щети, а Центърът за предупреждение за цунами в Тихия океан не е издал предупреждение за приливни вълни след труса, който е станал на дълбочина от 10 километра.

Епицентърът е бил на около 26 километра от град Лае, който има население над 76 000 души и се намира в провинция Моробе, посочва БТА. Първоначално германският Изследователски център по геонауки съобщи за магнитуд 6,8, но впоследствие той беше коригиран на 6,6.

Папуа Нова Гвинея се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен, където често има сеизмична активност. През март в северната част на страната друго силно земетресение с магнитуд 6,7 отне живота на трима души и разруши над 1000 жилища.