Земетресение с магнитуд 4 е разтърсило южния гръцки остров Гавдос, съобщи Гръцкият институт по геодинамика.

Епицентърът на труса е бил на 5 км северозападно от острова, на дълбочина 19,4 км.

Няма данни за щети или пострадали.

Гавдос е малък остров в Либийско море, част от област Крит. Той е известен като най-южната точка на Европа, намира се на около 48 км южно от остров Крит и е обитаван от малко над 150 постоянни жители. През летните месеци привлича туристи с дивата си природа, плажовете и спокойствието си.

Гърция е една от най-сеизмично активните зони в Европа. Над 80% от земетръсите на континента се регистрират именно там.

Причината е, че страната се намира на границата между Евразийската и Африканската тектонична плоча. Най-често трусове се усещат около Крит, Йонийските острови и района на Додеканезите.

В повечето случаи земетресенията са със сравнително слаб магнитуд и не водят до разрушения, но периодично в региона има и по-силни трусове.

