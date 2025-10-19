Украинският президент Володимир Зеленски е заявил по време на срещата във Вашингтон на 17 октомври, че е готов да се присъедини към американския си колега Доналд Тръмп по време на предстоящата му среща с руския лидер Владимир Путин, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на Зеленски за американската телевизия Ен Би Си Нюз.

"Ако наистина искаме да постигнем справедлив и траен мир, се нуждаем и от двете страни в тази трагедия. Как може да бъде постигната сделка за нас, без нас?", попита той.

Запитан дали ще настоява да пътува до Будапеща, Зеленски отговори, че е казал на Тръмп, че "е готов".

На 16 октомври американският президент Доналд Тръмп обяви, че с Владимир Путин ще се срещнат на уговорено място.

Унгарският премиер Виктор Орбан веднага реагира и заяви, че с радост ще бъде домакин на срещата на двамата държавни глави.

„Ще се срещна с него вероятно през следващите две седмици“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова Доналд Тръмп да упражни по-голям натиск върху руския - Владимир Путин, за да сложи край на войната срещу Украйна, заявявайки, че Путин е по-силен от "Хамас".

Запитан дали Тръмп трябва да бъде по-твърд към Путин, след като договори примирие в Газа, Зеленски отговори : „Да, и дори повече, защото Путин е нещо подобно, но по-силен от Хамас. Това е по-голяма война, а той ръководи втората армия в света. Затова е нужен повече натиск“.

Интервюто на Зеленски за Ен Би Си беше излъчено след завръщането му от посещение във Вашингтон, където той не успя да осигури доставки на далекобойни ракети Tomahawk.

Снимка: Reuters

Украинският президент се срещна с Тръмп в Белия дом, след като в продължение на седмици настояваше за ракетите, надявайки се да използва нарастващото раздразнение на американския лидер към Путин след неуспешната им среща на върха в Аляска. Зеленски обаче си тръгна с празни ръце, докато Тръмп и Путин подготвят среща в Унгария.

Малко след интервюто на Зеленски Тръмп даде да се разбере, че не е готов да изпрати оръжия на Украйна.

„Трябва да помним едно нещо. Нужни са ни и на нас самите. Не можем да дадем всичките си оръжия на Украйна“, заяви той пред „Фокс“.

Москва засили атаките срещу украинската гражданска инфраструктура през последните седмици, оставяйки хиляди хора без отопление и електричество с приближаването на студената зима.

