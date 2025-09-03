Зеленски: Получаването на системи за противовъздушна отбрана е от стратегическо значение преди зимата

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от "абсолютно стратегическо значение" за страната му преди настъпването на зимата, предаде Ройтерс.
Изказването му е в контекста на руските въздушни удари по украинската енергийна инфраструктура, отбелязва агенцията.
Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес, че силите му са атакували транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели.
Днес Зеленски е на посещение в Дания за разговори с датската министър-председателка Мете Фредериксен и с лидери на северните и балканските държави.
По-рано украинският президент оповести, че ще има серия от разговори с партньори с цел да се увеличи натискът върху Русия.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява да проведе разговор с американския си колега Доналд Тръмп на 4 септември, за да настоява за нови санкции срещу Русия, предаде АФП.
„Утре ще се опитаме да се свържем с президента Тръмп и ще обсъдим въпроса“, каза Зеленски в Копенхаген, където дискутира допълнителна подкрепа за Киев от скандинавските и балтийските държави.
Той добави, че съществува „солидна основа“ за гаранции за сигурност за Украйна в случай на прекратяване на огъня, като цитира „двустранни споразумения, включително едно с Дания“.
