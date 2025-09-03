dalivali.bg
Зеленски: Получаването на системи за противовъздушна отбрана е от стратегическо значение преди зимата
Днес украинския президент е на посещение в Дания
Светът

Зеленски: Получаването на системи за противовъздушна отбрана е от стратегическо значение преди зимата

Днес украинския президент е на посещение в Дания

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:50 ч. 03.09.2025 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от "абсолютно стратегическо значение" за страната му преди настъпването на зимата, предаде Ройтерс.

Изказването му е в контекста на руските въздушни удари по украинската енергийна инфраструктура, отбелязва агенцията.

Лавров: Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат

Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес, че силите му са атакували транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели.

Зеленски: Ново струпване на руски войски в някои участъци на фронта

Днес Зеленски е на посещение в Дания за разговори с датската министър-председателка Мете Фредериксен и с лидери на северните и балканските държави.

По-рано украинският президент оповести, че ще има серия от разговори с партньори с цел да се увеличи натискът върху Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява да проведе разговор с американския си колега Доналд Тръмп на 4 септември, за да настоява за нови санкции срещу Русия, предаде АФП.

„Утре ще се опитаме да се свържем с президента Тръмп и ще обсъдим въпроса“, каза Зеленски в Копенхаген, където дискутира допълнителна подкрепа за Киев от скандинавските и балтийските държави.

Той добави, че съществува „солидна основа“ за гаранции за сигурност за Украйна в случай на прекратяване на огъня, като цитира „двустранни споразумения, включително едно с Дания“.

