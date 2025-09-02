Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс.

"Сега виждаме ново струпване на руски сили в някои участъци на фронта. Той отказва да бъде принуден да сключи мир", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение, визирайки руския президент Владимир Путин, предаде БТА.

Украинският държавен глава не даде повече подробности, но посочи, че "Русия продължава да извършва удари".

"Разбира се, ние ще отговорим на това", добави Зеленски.

