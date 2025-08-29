Президентът Володимир Зеленски обяви, че Украйна и нейните съюзници са се съгласили да изчакат до 1 септември, за да видят дали Русия ще прояви истинска готовност и желание да участва в двустранна среща за прекратяване на огъня и инвазията в Украйна.

За това предаде агенция Ройтерс.

Той е цитиран да казва още, че очаква отговор от партньорите си, ако Русия не предприеме действия до този краен срок.

Днес украинският президент припомни по-ранно изявление на Доналд Тръмп, че ще даде на Владимир Путин една или две седмици, за да се съгласи на двустранна среща с украинския лидер, преди да обяви евентуални нови мерки срещу Русия.

„Две седмици ще бъдат в понеделник. И ние ще напомним на всички“, каза Зеленски.

Украинският лидер също така се обяви в подкрепа на преместването на преговорите за гаранции за сигурност на по-високо равнище на националните лидери.

Междувременно 26 от държавите-членки на ЕС подписаха нова декларация, издадена от върховния представител на ЕС за външната политика Кая Калас, в която осъждат руската атака срещу Киев на 27 август и изтъкват „безразсъдния характер на руските атаки и незачитането на международното право“.

Групата, която включва всички държави-членки на ЕС с изключение на Унгария, която редовно отказва да подкрепя декларации, критикуващи Русия, подчерта, че „умишлените атаки срещу цивилни лица и невоенни цели са военни престъпления“ и предупреди, че „всички командири, извършители и съучастници в тези тежки нарушения на международното хуманитарно право ще бъдат подведени под отговорност“.

„Тези престъпления само засилват нашата решимост и воля да подкрепим Украйна и нейния народ в отбраната им срещу Русия и в стремежа им към всеобхватен, справедлив и траен мир“, се казва в изявлението, в което се обещава да се „продължи и увеличи“ подкрепата за Украйна и да се „ускори“ работата по нови санкции срещу Русия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK