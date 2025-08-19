След срещите в Белия дом вчера, в днешния ден се проведоха две видеоконферентни срещи.

Едната – на лидерите на държавите-членки на ЕС, които председателят на Европейския съвет Антониу Коща запозна с резултатите от снощната среща в Белия дом.

Другата - на т.нар. „Коалиция на желаещите“ - това са повечето държави от Европейския съюз плюс още няколко западни партньори на Киев, беше под председателството на френския президент Еманюел Макрон и на британския премиер Киър Стармър.

Целта на поредната видеоконсултация е изработването на рамка за гаранциите за сигурност на Украйна.

Като Коалицията все още няма ясна визия нито за тази рамка, нито за конкретния принос на всяка една страна. Бяха обсъдени обаче и нови санкции за Русия, като само преди минути ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, каза, че този пакет от санкции ще бъде уточнен още в следващия месец.

Вижте основното от днешните консултации, като очакваме още изявления на европейските лидери:

„Въпреки че има много какво да се направи и няма гаранции за успех, самата възможност за двустранна среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин е сама по себе си доста положителна. Процесът за членство на Украйна в Европейския съюз трябва да напредне и Европа трябва да бъде част от всички мирни преговори заедно с Украйна, Русия и Съединените щати“, заяви Антониу Коща.

„Сега е ред Владимир Путин да превърне думите в дела. За съжаление, докато лидерите снощи работеха за постигане на мир във Вашингтон, Путин беше зает да бомбардира цивилни цели в Украйна“, каза Елина Валтонен, министър на външните работи на Финландия.

„Моите колеги и аз проведохме ползотворен разговор за това как ще работим заедно по редица въпроси като подкрепата за Украйна, гаранциите за сигурност за Украйна и, разбира се, гарантиране, че сме на разположение в краткосрочен и дългосрочен план за Украйна в стремежа ѝ към нейната териториална цялост и траен суверенитет“, обяви Анита Ананд, външният министър на Канада.

„Всички канали за подкрепа на Украйна, които сме установили досега, продължават да действат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност“, написа българският премиер Росен Желязков в платформата Х.

На фона на общите европейски усилия премиерът на Словакия Роберт Фицо коментира, че Европа трябва да приеме Украйна да не се присъединява към НАТО и да приеме преговори за териториалната ѝ цялост. С други думи - да направи териториални отстъпки, както иска Русия.

