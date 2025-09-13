Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, пише Ройтерс.

Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия, Франция и Италия пристигнаха в Киев, съобщиха украински официални лица.

Зеленски, пишейки по-късно за срещите си със съветниците в Телеграм, призова за ускоряване на работата по завършването на гаранциите за сигурност, предвид нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по-рано тази седмица.

„Русия не само не показва желание да сложи край на войната, но и се ангажира с ескалация, с реални заплахи към Европа, като изстрелва своите дронове в Полша“, написа той.

„Следователно трябва да завършим възможно най-бързо работата по изготвянето на гаранциите за сигурност“, допълни украинският президент.

Участниците в срещите са обсъдили опита си в разработването на общата отбрана на НАТО, а Украйна предлага „съвместно прехващане на всички руски цели“, заяви Зеленски.

