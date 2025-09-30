Във венецуелския град Маракайбо, където жегата става непоносима, група доброволци реши да върне зеленината.
Те засаждат дръвчета, за да спасят града от горещините.
Постиженията на активистите са видими. Една от натоварените спирки на градския транспорт вече има дебела сянка за чакащите.
Грижите на доброволците не спират със засаждането на дръвчетата.
Те ги поливат и наторяват редовно, за да могат да оцелеят.
