Френски пътнически самолет бе принуден да кръжи в небето над Корсика, след като единственият дежурен диспечер заспа, докато самолетът се готвеше за кацане, съобщава Independent.

Полетът е бил от Париж до летище „Наполеон Бонапарт“ в Аячо на френския остров Корсика във вторник, когато пилотите са били възпрепятствани да кацнат в продължение на 18 минути.

Самолетът почти е бил пренасочен към Бастия, град от другата страна на френския средиземноморски остров, тъй като не е можел да кацне в тъмното.

Пожарникари и полиция са извикани на мястото, след като контролната кула не е отговорила на радиоповикванията на самолета.

„Пожарникарите не получиха отговор от кулата и алармираха жандармерията“, разказа капитанът на Airbus A320 на Air Corsica пред Corse Matin.

„В кариерата си от няколко десетилетия никога не съм се сблъсквал с такава ситуация. Направихме малка обиколка. Нямаше паника. Всички останаха спокойни. Пътниците приеха инцидента с добро чувство за хумор“, добави той.

Полетът вече закъснявал с един час, докато пилотите не успявали да се свържат с контролната зала. Наземният персонал на летището, включително пожарната бригада, опитала да се свърже с персонала в контролната кула, но била забавена от мерките за сигурност.

В крайна сметка те успели да влязат в кулата, където намерили диспечера заспал на бюрото си, и го събудили. Мъжът включил светлините на пистата и разрешил на самолета да кацне.

По-късно диспечерът бил тестван за признаци на интоксикация, но излязъл отрицателен както за наркотици, така и за алкохол. Френската гражданска авиационна администрация съобщи на Corse Martin, че е започнато вътрешно разследване по случая.

Заспалият авиационен диспечер „ще посети лекар по трудова медицина. Планирана е среща с неговия началник и се обмисля евентуална санкция“, добавиха оттам.

Френската гражданска авиационна администрация опроверга твърденията, че инцидентът е настъпил поради проблеми с персонала и заяви: „Нивото на персонала е било в съответствие с изискванията, като са присъствали двама контрольори, вторият от които е бил в почивка за период от 4 часа“.

Френските авиационни диспечери са се оплаквали и преди от заплащането и условията на труд, които според тях причиняват умора и стрес.

