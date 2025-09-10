Бивша стюардеса на Scandinavian Airlines призна в съда, че се е опитала да се качи на полет от лондонското летище Хийтроу, докато е била в силно нетрезво състояние – с ниво на алкохол в кръвта над 12 пъти над допустимата граница за авиационен персонал.

43-годишната Джесика Костакопулу е била спряна от охраната на Терминал 2 на 22 март, след като не успяла да се държи на краката си, говорела неразбираемо и миришела силно на алкохол. Повиканата полиция извършила проверка, която показала 254 мг алкохол на 100 мл кръв, при законов лимит от 20 мг.

В съда в Уксбридж подсъдимата се призна за виновна за извършване на дейност, свързана с авиационна функция, докато е била под въздействие на алкохол.

Нейният адвокат подчерта, че Костакопулу не е била супервайзор на полета и в резултат на поведението ѝ не е настъпила „пряка вреда“. Съдът все пак я глоби с 730 евро, които ще се изплащат на месечни вноски, като в решението бе отчетено нейното „искрено разкаяние“.

Бившата стюардеса, която има над 20 години опит в авиацията, е напуснала работата си веднага след инцидента.

„Чувствам се много засрамена и неудобно за всичко, което се случи. Опитвам се да променя поведението си и да започна нова работа. Много съжалявам“, заяви Костакопулу пред магистратите.

