Заради трусовете: Гръцкият премиер пристигна в Санторини

Трусовете в Санторини продължават. Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис пристигна на острова часове след обявеното там извънредно положение.

Мицотакис призова за спокойствие и заяви, че властите са взели предпазни мерки в случай на по-силен трус.

На място бяха изпратени допълнително военни и пожарникари.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Повече от 11 хиляди души напуснаха туристическия остров превантивно.

Част от местните, които не са се евакуирали, са започнали нощни патрули заради опасенията от мародерство.

„Геоложките явления не са чужди за Санторини. Точно това наблюдаваме в момента - много средно големи земетресения, които в момента не представляват реален риск или опасност за острова. Но мята работа е винаги да съм предпазлив. Заради това сме впрегнали необходимото в случай на по-голямо земетресение“, заяви гръцкият премиер.