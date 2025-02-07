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Заради трусовете: Гръцкият премиер пристигна в Санторини

Мицотакис призова за спокойствие и заяви, че властите са взели предпазни мерки в случай на по-силен трус

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:32 ч. 07.02.2025 г.

Трусовете в Санторини продължават. Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис пристигна на острова часове след обявеното там извънредно положение.

Мицотакис призова за спокойствие и заяви, че властите са взели предпазни мерки в случай на по-силен трус.

На място бяха изпратени допълнително военни и пожарникари.

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Част от местните, които не са се евакуирали, са започнали нощни патрули заради опасенията от мародерство.

„Геоложките явления не са чужди за Санторини. Точно това наблюдаваме в момента - много средно големи земетресения, които в момента не представляват реален риск или опасност за острова. Но мята работа е винаги да съм предпазлив. Заради това сме впрегнали необходимото в случай на по-голямо земетресение“, заяви гръцкият премиер.

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