Руското правителство обсъжда увеличение на данъка върху добавената стойност (ДДС) от 20% на 22%, за да овладее нарастващия бюджетен дефицит, съобщава „Ройтерс“. Това се случва въпреки публичните уверения на президента Владимир Путин, че няма да има данъчни увеличения.

Четири правителствени източника потвърждават пред световната агенция, че мярката се разглежда за бюджета за 2026 г.

Решението идва на фона на сериозна бюджетна криза заради войната в Украйна. През май московските власти бяха принудени да утроят прогнозата за бюджетния дефицит за 2025 г. до 1,7% от БВП, а през септември вече се очаква този показател да бъде надхвърлен. Текущият дефицит за периода януари-август 2025 г. е достигнал 4,19 трилиона рубли (б.р. 138,3 млрд. лв.), или 1,9% от БВП.

Източник, запознат с обсъжданията, обяснява логиката пред „Ройтерс“:

„Как може да се намали дефицитът, спазвайки бюджетното правило? Само чрез повишаване на данъците, защото почти няма какво повече да се ореже – нито военните разходи, нито социалните плащания.“

ДДС е ключов източник на приходи за федералния бюджет, като през 2024 г. осигурява 37% от всички приходи. Изчисления на Reuters показват, че евентуално увеличение от 20% на 22% може да намали наполовина прогнозния дефицит за 2026 г.

Вече са въведени други данъчни мерки. През 2025 г. данъкът върху печалбата на предприятията бе повишен от 20% на 25%, а за данъка върху доходите на физическите лица бе въведена прогресивна скала с максимална ставка 22%. Финансовият министър Антон Силуанов съобщи, че тази данъчна реформа трябва да донесе 3,6 трилиона рубли в бюджета, но само до август дефицитът вече е надхвърлил 4,2 трилиона рубли.

Икономическите перспективи за 2025 г. са неблагоприятни. Очаква се растежът на БВП да се забави до около 1% спрямо 4,3% през предходната година, докато инфлацията остава над 8%.

Силуанов понижи прогнозата за растеж за 2025 г. до 1,5%, далеч под предишната оценка от 2,5%, заради високите лихвени проценти. Разходите за отбрана и сигурност вече поглъщат 40% от бюджетните приходи и ангажират голяма част от работната сила. Фискалният резерв на страната съдържа около 4 трилиона рубли в ликвидни активи, като през 2025 г. правителството планира да използва 447 милиарда рубли от този фонд.

Правителствен източник сравни трудността при съкращаване на бюджетните разходи с „стригане на прасенце – много писък, но малко вълна“, добавяйки, че могат да се намалят „няколко милиона“, но не и трилионите рубли, които са необходими.

