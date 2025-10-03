Заради дронове спряха полети на летището в Мюнхен

Летището в Мюнхен временно преустанови полети след няколко засичания на дронове, предаде АФП.
Според изявление на летищните власти в четвъртък вечерта са били отменени 17 излитащи полета, засягайки близо 3000 пътници, а 15 пристигащи самолета са били пренасочени към други градове, предаде БГНЕС.
