Заради дронове спряха полети на летището в Мюнхен

Засегнати са близо 3000 пътници

Публикувано в  06:55 ч. 03.10.2025 г.

Публикувано в  06:55 ч. 03.10.2025 г.

Летището в Мюнхен временно преустанови полети след няколко засичания на дронове, предаде АФП.

Според изявление на летищните власти в четвъртък вечерта са били отменени 17 излитащи полета, засягайки близо 3000 пътници, а 15 пристигащи самолета са били пренасочени към други градове, предаде БГНЕС. 

