Многохиляден протест в Белград, мъж се вряза с кола сред хора (СНИМКИ и ВИДЕО)

Протестът в сръбската столица Белград , наречен „15 за 15“, официално започна в 16 ч местно време (17 ч. българско време).

Според организаторите това е най-голямата антисистемна демонстрация в Сърбия. По белградските улици се събраха стотици хиляди от цялата страна.

Протестът е свикан по призив на студентите, които непрекъснато организират демонстрации след трагедията в Нови Сад от края на миналата година.

На 1 ноември 2024 г. в Нови Сад падна бетонната козирка на жп гарата, загинаха 15 души.

Фаталният инцидент предизвика вълна от социално недоволство, която доведе до появата на студентско движение в страната.

По-рано днес в белградския квартал „Жарково“ кола се вряза в група протестиращи граждани и рани трима души. Оказана им е медицинска помощ в Спешния център, а шофьорът е задържан.

#Serbia / #Belgrade

- A car drove into a crowd of people during a demonstration in Belgrade - Blic

50-year-old driver arrested, he resisted arrest. Three people were provisionally injured.



- Serbia deploys a few hired teams of thugs against demonstrators in Belgrade. pic.twitter.com/kPsjXS7xtu