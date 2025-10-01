Полски съд реши, че задържаният във връзка с взривяването на газопроводите „Северен поток“ остава в ареста, съобщи Ройтерс.

Украинският гражданин Володимир З., издирван от Германия, беше хванат в Полша.

Той ще остане зад решетките, докато се вземе решение дали да бъде предаден на Германия.

Главната прокуратура на Германия напомни, че полската полиция е действала по издадена от нея европейска заповед за арест.

Експлозиите през 2022 г., засегнали газопроводите „Северен поток“ до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа, което доведе до значително ескалиране на конфликта в Украйна и ограничаване на енергийните доставки на континента.

Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля.

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките.

