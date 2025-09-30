Издирван за взривяването на газопроводите „Северен поток“ украинец бе задържан в Полша, съобщи радио RMF FM), цитирано от Ройтерс и БТА.

Става въпрос за украинския гражданин Володимир З., издирван от Германия.

Мъжът е издирван с европейска заповед за арест, издадена от германски съд, информира радио RMF FM.

Експлозиите през 2022 г., засегнали газопроводите „Северен поток“ до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа, което доведе до значително ескалиране на конфликта в Украйна и ограничаване на енергийните доставки на континента, отбелязва Ройтерс.

Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля.

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките.

За момента няма коментар от страна на полската или на германската прокуратура.

