За пръв път Япония ще бъде управлявана от жена

Санае Такаичи заяви, че предстои „планина от работа“, за да се възстанови съдбата на нейната закъсала Либералнодемократическа партия (ЛДП)

Снимка: Reuters
Публикувано в  14:02 ч. 04.10.2025 г.

Консерваторката Санае Такаичи обяви „нова ера“, след като спечели лидерството на управляващата партия на Япония, което я направи първата жена премиер в Страната на изгряващото слънце.

64-годишната Такаичи, чийто герой е Маргарет Тачър, заяви, че предстои „планина от работа“, за да се възстанови съдбата на нейната закъсала Либералнодемократическа партия (ЛДП).

ЛДП управлява Япония почти без прекъсване от десетилетия, но губи подкрепа срещу по-малките партии, включително антиимиграционната „Сансейто“.

Такаичи, пламенна консерваторка, която смекчи реториката си в надпреварата за ЛДП, почти сигурно ще бъде одобрена от парламента по-късно този месец за пети премиер на Япония от през последните години.

Снимка: Reuters

„Заедно с толкова много от вас, ние сътворихме нова ера за ЛДП“, каза Такаичи в централата на ЛДП, след като спечели балотажа срещу телегеничния и по-умерен Шинджиро Коидзуми, който е 20 години по-млад от нея. „Вместо да се чувствам щастлива в момента, (чувствам), че предстои истинско предизвикателство. Убедена съм, че има планина от работа, с която трябва да се справим заедно, обединявайки усилията си“, каза тя. „Трябва да се обединим, от всички поколения, и да работим като едно цяло, за да възстановим (ЛДП)... Всеки ще трябва да работи като кон“, каза тя под аплодисменти.

Япония постави рекорд с близо 100 хил. души на възраст над 100 години

Коидзуми, син на бивш премиер, който беше смятан за по-прогресивен по социалните въпроси, щеше да бъде най-младият премиер на Япония в съвременната епоха и да представлява смяната на поколенията в ЛДП.

Снимка: Reuters

Той и Такаичи влязоха в балотажа, след като умереният и много опитен Йошимаса Хаяши, наричан „Г-н 119“ на името на японския телефонен номер за спешни случаи, беше елиминиран заедно с двама други кандидати.

Такаичи сега е изправена пред множество сложни проблеми, включително застаряващо население, геополитически катаклизми, колеблива икономика и нарастващо безпокойство относно имиграцията. Първо обаче тя ще трябва да гарантира, че ЛДП, която управлява почти непрекъснато от 1955 г., може отново да привлече избирателите.

Японското правителство разпространи видео: Какво ще се случи ако Фуджи изригне?

„ЛДП трябва да си възвърне доверието и е необходима реформа, за да започнем отначало“, каза Коидзуми по време на кампанията, наричайки състоянието на партията „криза“.

