Исторически момент във войната между Москва и Киев – Украйна унищожи два руски самолети Be-12 „Чайка“. За това съобщават украински медии, уточнявайки, че за първи път в бойни действия се покосяват амфибийните летателни апарати. Това се е случило в окупирания Крим.

Операцията е извършена от специалното подразделение „Призраци“на Главното управление на разузнаването (ГУР) към украинското Министерство на отбраната. Според доклад на ГУР ударът е бил насочен срещу изключително редките Be-12, оборудвани със скъпи системи за откриване и унищожаване на подводници.

 Освен двата самолета Be-12, подразделението е унищожило и руски многоцелеви хеликоптер МИ-8 по време на рейда. Видео от атаката, разпространено от ГУР, показва попадения върху трите летателни апарата, които били паркирани на стоянката на летището.

„Това е първото унищожаване на самолети Be-12 в историята,“ подчертава ГУР в официалното си съобщение. Това твърдение се потвърждава и от други украински източници, които определят операцията като пробив в успешното поразяване на този тип техника.

Be-12 „Чайка“ е съветски амфибиен самолет, разработен през 60-те години от конструкторското бюро „Бериев“, способен да излита както от суша, така и от водна повърхност. Дължината му е над 30 метра, размахът на крилете – близо 30 метра, а максималната скорост достига 530 км/ч. Основните му задачи са откриване, проследяване и унищожаване на подводници, както и участие в спасителни операции.

Стратегическо значение на загубата
В момента Русия разполага едва със седем самолета Be-12 на въоръжение във Военноморската авиация на Черноморския флот. Международният институт за стратегически изследвания съобщава, че в началото на 2023 г. в активна служба са били само шест самолета Be-12PS. Поради малкия им брой и сложната поддръжка те се смятат за редки и изключително скъпи ресурси.

По данни на украински източници руските сили използват тези самолети за борба с украинските морски дронове, които играят ключова роля в унищожаването на руски кораби в Черно море. Унищожаването на тези самолети дава по-голяма свобода за действие на украинските морски дронове, които продължават да патрулират в акваторията в търсене на цели.

През последните месеци подразделението „Призраци“ е провело поредица от успешни акции в окупиран Крим, включително атаки срещу летища, радарни системи и противовъздушна отбрана. Ден преди удара по Be-12 същата група унищожава три руски хеликоптера Ми-8 и радарна станция на стойност 100 милиона долара.

