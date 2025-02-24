За първи път в градска среда тестваха летяща кола (ВИДЕО, СНИМКИ)

Alef Aeronautics, компания за устойчива мобилност, която проектира и разработва летяща кола, обяви, че успешно е извършила тестов полет на своя летящ автомобил в градска среда.
Компанията публикува видеото от теста, което го прави първото видео в историята на кола, която излита вертикално, докато е в движение.
Въпреки че съществуват предишни видеоклипове на автомобили, излитащи от писта за излитане, видеоклипове, това е първото публично публикувано видео на автомобил, който излита вертикално.
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Тестът беше проведен с щателни мерки за безопасност, като пътят е бил затворен по време на полетния тест.
Не е имало хора под или близо до траекторията на полета. Тестът е завършил успешно без никакви проблеми с безопасността, пише Enex.
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