Alef Aeronautics, компания за устойчива мобилност, която проектира и разработва летяща кола, обяви, че успешно е извършила тестов полет на своя летящ автомобил в градска среда.

Компанията публикува видеото от теста, което го прави първото видео в историята на кола, която излита вертикално, докато е в движение.

Въпреки че съществуват предишни видеоклипове на автомобили, излитащи от писта за излитане, видеоклипове, това е първото публично публикувано видео на автомобил, който излита вертикално.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Тестът беше проведен с щателни мерки за безопасност, като пътят е бил затворен по време на полетния тест.

Не е имало хора под или близо до траекторията на полета. Тестът е завършил успешно без никакви проблеми с безопасността, пише Enex.

2 / 10 За първи път в градска среда тестваха летяща кола (ВИДЕО, СНИМКИ) Това е първият автомобил, който излита вертикално, докато е в движение Снимка: Enex Снимка: Enex Снимка: Enex Снимка: Enex

4 снимки Снимка: Enex

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK