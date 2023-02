Протести имаше в редица ирански градове тази нощ. Това бяха първите демонстрации от седмици насам в страната, предаде „Асошиейтед прес“.

Massive protests across Iran today on the 40th day since #MohammadMehdiKarami #MohammadHosseini execution. Tehran, Izeh, Sanandaj and many others report huge crows and many clashes with armed police.#IranianRevolution pic.twitter.com/SrXHVfc27V