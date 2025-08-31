dalivali.bg
Взривно устройство срещу полицай доведе до разбиване на ОПГ на гръцкия остров Крит

48 души са арестувани, сред тях полицейски служител и двама военнослужещи

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:51 ч. 31.08.2025 г.

Полицията на гръцкия остров Крит арестува 48 души в рамките на специална операция срещу организирана престъпна групировка, занимаваща се с наркотрафик, изнудване, трафик на оръжия и други престъпления, съобщава електронното издание на гръцкия вестник Катимерини.

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи – един от военноморските и един от военновъздушните сили.

Според информацията на полицията акцията е започнала рано тази сутрин.

Разследването по случая е стартирало след инцидент, при който взривно устройство е било насочено към полицейски служител.

Стачка парализира Гърция: Очаква се пълна промяна на полетите

