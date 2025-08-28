Стачка парализира Гърция. Очаква се пълна промяна на полетите, както и отмяна на много от тях.
По време на протеста въздушното пространство над Гърция ще бъде отворено само за полети за спешни и хуманитарни случаи, както и за мисии на гръцките военновъздушни сили.
Ще има промени и в движението на влакове.
Засега няма информации за промените в движението на фериботите, защото общият синдикат на моряците още не е заявил пълно участие в протеста.
Всички държавни учреждения ще останат затворени за 24 часа.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK