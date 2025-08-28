Стачка парализира Гърция. Очаква се пълна промяна на полетите, както и отмяна на много от тях.

По време на протеста въздушното пространство над Гърция ще бъде отворено само за полети за спешни и хуманитарни случаи, както и за мисии на гръцките военновъздушни сили.

Ще има промени и в движението на влакове.

Засега няма информации за промените в движението на фериботите, защото общият синдикат на моряците още не е заявил пълно участие в протеста.

Всички държавни учреждения ще останат затворени за 24 часа.

