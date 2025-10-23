През 2023 г. в Европейския съюз са генерирани близо 80 милиона тона отпадъци от опаковки, което е средно 177,8 кг на човек. Това показват данните на "Евростат".

Въпреки че това представлява намаление с 8,7 кг на глава от населението спрямо 2022 г., стойността остава с 21,2 кг по-висока в сравнение с 2013 г.

От всички произведени отпадъци от опаковки:

40,4% са хартия и картон,

19,8% са пластмаса,

18,8% са стъкло,

15,8% са дърво,

4,9% са метал,

0,2% са други опаковки.

През 2023 г. средно по 35,3 кг отпадъци от пластмасови опаковки е генерирал всеки човек в ЕС.

От тази пластмаса са рециклирани 14,8 кг. Количеството на произведените пластмасови отпадъци е намаляло с 1 кг спрямо 2022 г., докато количеството на рециклираната пластмаса се е увеличило с 0,1 кг.

Между 2013 и 2023 г. количеството на произведените пластмасови отпадъци се е увеличило с 6,4 кг на човек, а количеството на рециклираната пластмаса – с 3,8 кг.

През 2023 г. в ЕС са рециклирани 42,1% от всички произведени пластмасови опаковки, което показва увеличение на процента на рециклиране в сравнение с 2013 г. (38,2%).

Най-висок процент на рециклиране е отчетен в:

Белгия – 59,5%,

Латвия – 59,2%,

Словакия – 54,1%.

Най-ниските проценти са регистрирани в:

Унгария – 23,0%,

Франция – 25,7%,

Австрия – 26,9%.

Според официалните данни, България рециклира около 40% от пластмасовите отпадъци.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK