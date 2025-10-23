През 2023 г. в Европейския съюз са генерирани близо 80 милиона тона отпадъци от опаковки, което е средно 177,8 кг на човек. Това показват данните на "Евростат".
Въпреки че това представлява намаление с 8,7 кг на глава от населението спрямо 2022 г., стойността остава с 21,2 кг по-висока в сравнение с 2013 г.
От всички произведени отпадъци от опаковки:
- 40,4% са хартия и картон,
- 19,8% са пластмаса,
- 18,8% са стъкло,
- 15,8% са дърво,
- 4,9% са метал,
- 0,2% са други опаковки.
През 2023 г. средно по 35,3 кг отпадъци от пластмасови опаковки е генерирал всеки човек в ЕС.
От тази пластмаса са рециклирани 14,8 кг. Количеството на произведените пластмасови отпадъци е намаляло с 1 кг спрямо 2022 г., докато количеството на рециклираната пластмаса се е увеличило с 0,1 кг.
Между 2013 и 2023 г. количеството на произведените пластмасови отпадъци се е увеличило с 6,4 кг на човек, а количеството на рециклираната пластмаса – с 3,8 кг.
През 2023 г. в ЕС са рециклирани 42,1% от всички произведени пластмасови опаковки, което показва увеличение на процента на рециклиране в сравнение с 2013 г. (38,2%).
Най-висок процент на рециклиране е отчетен в:
- Белгия – 59,5%,
- Латвия – 59,2%,
- Словакия – 54,1%.
Най-ниските проценти са регистрирани в:
- Унгария – 23,0%,
- Франция – 25,7%,
- Австрия – 26,9%.
Според официалните данни, България рециклира около 40% от пластмасовите отпадъци.
