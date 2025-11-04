Алина Кабаева напоследък е все по-активна в Instagram. Последните ѝ снимки във фитнес зала веднага привлякоха вниманието на руски издания, а потребителите в интернет не можаха да се въздържат от коментари.

Алина Кабаева участва в тренировки с гимнастички от своята академия „Небесна благодат“ след участието им на Световното първенство за купа AEON в Токио.

42-годишната олимпийска шампионка наблюдаваше как гимнастичките тренират в залата и помагаше на някои от тях да изпълняват упражненията си. В академията Кабаева носеше многоцветно яке, черен анцуг и бяла тениска с клин.

Намериха мъртва 37-годишна лекарка в стаята за дежурни, след изкарана нощна смяна

Потребителите в интернет публикуваха няколко коментара относно външния вид на Алина. „Тя все повече прилича на съпруга си“, пише един от тях, цитиран от PRO TV.

Имаше обаче и гласове, които я защитаваха, оценявайки факта, че поддържа естествен външен вид, без преувеличени козметични интервенции.

Някои потребители смятат, че тези критики са повърхностни и че зад негативните реакции се крие или завист, или злоба.

Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи

Алина Кабаева откри академията в Сочи в края на 2022 г. Тя вече се е изказвала за художествената гимнастика, заявявайки, че спортът „бавно изчезва“, а миналата година видеоклип на Кабаева, който грубо порицава млада спортистка, обиколи социалните мрежи.

 

Тайната любов на Владимир Путин

Нова книга разследва живота на олимпийската шампионка Алина Кабаева, чието настояще и до днес е обвито в мистерия. Повече за Алина - в ексклузивния разказ на френската журналистка Селин Нони.

Тя изгрява на световната спортна сцена през 1998 година, когато е едва на 15. Тя е фаворитка за Олимпийско злато през 2000 и носител през 2004 година. Известна е със своите благотворителни каузи и публични изяви. Тя е Алина Кабаева.

Алина - тя ли е най-влиятелната жена в Русия?

„Тя наистина докосваше сърцата на руснаците със своята гимнастика, със своя стил на танца и изпълнението“, казва Селин Нони, журналист.

Селин Нони е знаков репортер от френския гигант "Екип". Последната ѝ книга "Алина: тайната любов на Путин" разказва за гимнастичката, която живееше като първа дама.

Младите Путин и Алина

Годината е 2001, когато Алина Кабаева и Владимир Путин се срещат за първи път. Тогава тя е на 18, а той на 49. Само три години по-късно, Алина носи злато на Русия от Олимпиадата в Атина.

„Тази любов, която възбуди у руснаците ѝ донесе много. Тя беше много гъвкава и постигаше движения, които другите не правеха“, казва Нони.

„В Русия обичаме спортистите, отдаваме им голямо внимание. Владимир Путин разбра това много добре и това е една от причините той да поддържа много спортисти и да привлича в политиката. От разкриването на връзката ѝ с Владимир Путин, на тази прикрита връзка, която Алина винаги е отричала - спортистката изчезва от обществения живот. Тя спира да се появява под прожекторите до 2008 година“.

С белязано чело, счупени крака, метал в гръбнака: Моделът Мария Ковалчук разказва какво се е случило

„Трудно е да се отговори на този въпрос, защото и единият, и другият винаги отказват да приемат, че е имало любовна връзка помежду им. Знае се, че първият път, в който Алина се среща с Путин, е след Олимпиадата в Сидни, когато тя, както и всички наградени спортисти, са посрещнати с почести“, казва още тя.

По думите й следва редица от срещи, които са организирани от треньора на Кабаева Ирина Винер - близка до властта, съпруга на олигарха Алишер Османов.

„Смятам, че е имало привличане между тях. Алина е много по-млада, но тя се впечатлява от този мъж с власт, който със сигурност обича спортистите. Той от своя страна, като всеки руснак, е бил изкушен от грацията на тази млада жена, която кипи от енергия“, казва Нони.

Снимка: Getty Images



„Всичките им публични срещи се случват преди да стане ясна тяхната връзка. Всичко започна от едно руско издание, което разказа през 2008 за отношенията между Владимир Путин и Алина Кабаева. Редакцията разкри още, че двамата готвят сватба, а това бяха години, в които Путин все още не беше разведен със съпругата си“, разказва журналистката.

„Алина Кабаева и нейните деца живееха в една от президентските резиденции. Това е само една от пресечните точки между Путин и нея. Преди да започне войната в Украйна, Алина Кабаева се възползваше от президентските тайни служби. Тя живееше така, както живееше съпругата на Владимир Путин“, казва Нони.

Най-водещото през целия живот на Алина е била амбицията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 