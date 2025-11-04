Алина Кабаева участва в тренировки с гимнастички от своята академия и помагаше на някои от тях да изпълняват упражненията си

„Все повече прилича на съпруга си“: Критики срещу Алина Кабаева след нови снимки от фитнес залата (СНИМКИ)

Алина Кабаева напоследък е все по-активна в Instagram. Последните ѝ снимки във фитнес зала веднага привлякоха вниманието на руски издания, а потребителите в интернет не можаха да се въздържат от коментари.

Алина Кабаева участва в тренировки с гимнастички от своята академия „Небесна благодат“ след участието им на Световното първенство за купа AEON в Токио.

42-годишната олимпийска шампионка наблюдаваше как гимнастичките тренират в залата и помагаше на някои от тях да изпълняват упражненията си. В академията Кабаева носеше многоцветно яке, черен анцуг и бяла тениска с клин.

Потребителите в интернет публикуваха няколко коментара относно външния вид на Алина. „Тя все повече прилича на съпруга си“, пише един от тях, цитиран от PRO TV.

Имаше обаче и гласове, които я защитаваха, оценявайки факта, че поддържа естествен външен вид, без преувеличени козметични интервенции.

Някои потребители смятат, че тези критики са повърхностни и че зад негативните реакции се крие или завист, или злоба.

Алина Кабаева откри академията в Сочи в края на 2022 г. Тя вече се е изказвала за художествената гимнастика, заявявайки, че спортът „бавно изчезва“, а миналата година видеоклип на Кабаева, който грубо порицава млада спортистка, обиколи социалните мрежи.

Тайната любов на Владимир Путин

Нова книга разследва живота на олимпийската шампионка Алина Кабаева, чието настояще и до днес е обвито в мистерия. Повече за Алина - в ексклузивния разказ на френската журналистка Селин Нони.

Тя изгрява на световната спортна сцена през 1998 година, когато е едва на 15. Тя е фаворитка за Олимпийско злато през 2000 и носител през 2004 година. Известна е със своите благотворителни каузи и публични изяви. Тя е Алина Кабаева.

„Тя наистина докосваше сърцата на руснаците със своята гимнастика, със своя стил на танца и изпълнението“, казва Селин Нони, журналист.

Селин Нони е знаков репортер от френския гигант "Екип". Последната ѝ книга "Алина: тайната любов на Путин" разказва за гимнастичката, която живееше като първа дама.

Младите Путин и Алина

Годината е 2001, когато Алина Кабаева и Владимир Путин се срещат за първи път. Тогава тя е на 18, а той на 49. Само три години по-късно, Алина носи злато на Русия от Олимпиадата в Атина.

„Тази любов, която възбуди у руснаците ѝ донесе много. Тя беше много гъвкава и постигаше движения, които другите не правеха“, казва Нони.

„В Русия обичаме спортистите, отдаваме им голямо внимание. Владимир Путин разбра това много добре и това е една от причините той да поддържа много спортисти и да привлича в политиката. От разкриването на връзката ѝ с Владимир Путин, на тази прикрита връзка, която Алина винаги е отричала - спортистката изчезва от обществения живот. Тя спира да се появява под прожекторите до 2008 година“.

„Трудно е да се отговори на този въпрос, защото и единият, и другият винаги отказват да приемат, че е имало любовна връзка помежду им. Знае се, че първият път, в който Алина се среща с Путин, е след Олимпиадата в Сидни, когато тя, както и всички наградени спортисти, са посрещнати с почести“, казва още тя.