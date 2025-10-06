“Все още се надяваме, че е издръжливо човече“: Издирват 4-годишно дете, изчезнало в пустош (СНИМКИ)

Сух, горещ, „извънземен“ климат. Именно в тези условия изчезва 4-годишно дете в Австралия. Малкият Гъс е в неизвестност от 27 септември. Цялата страна се страхува за живота му. В издирването му се включват и военните.

Детето е видяно за последно да играе във фермата, в която живее със семейството си - на около 40 км от малкия град Юнта, който пък е само с 60 жители. Издирвателните екипи са претърсили целия район около фермата, но без успех, съобщават австралийските медии.

Преди дни разследващите откриват отпечатък от обувка на около 500 метра от фермата. Описват го като „много подобен модел на ботуши, с каквието е бил обут Гъс при изчезването си.

Полицията обаче не е сигурна дали тази следа е от същия ден.

„4-годишно момче не изчезва просто така безследно. То трябва да е някъде. Нашата работа е да разберем къде е отишло – и ако открием малки улики, това може да ни отведе към следа“, коментират разследващите.

Полицията изключва възможността Гъс да е бил отвлечен.

„Мисля, че е изключително малко вероятно някой друг да е замесен в изчезването на Гъс. Най-близкият път не е обществен – трябва да се мине през шест порти, за да се стигне дори до фермата“, казват още органите на реда.

Имотът се намира на около 25 км от най-близката магистрала.

Австралийските военни също участват в издирването. 48 войници помагат на разследващите на място. Участват и много доброволци. Използват се дронове, включват се и хеликоптери, следови кучета и водолази, които претърсват водните обекти в района.

Проблемът за службите за спешна помощ е факторът време. С всеки изминал час оцеляването на Гъс е все по-малко вероятно.

„Подготвяме семейството за възможността да преминем от издирвателна към спасителна операция“, казват органите на реда.

„Но все още се надяваме, че момчето е жилав малък човек, който се е скрил под някой храст и е все още жив“, допълват те.

Австрийските медии съобщават, че издирвателните операции са преустановени от петък.

Случаят е предаден на отдела за борба с престъпността, който ще ръководи текущото разследване.

Социалните медии са пълни с публикации, в които остро се критикува решението да се прекрати официалното издирване на „тихото, авантюристично“ малко момче.

Снимка: Австралийската полиция

В събота организацията Leave A Light on Inc публикува във Facebook призив към хората да оставят осветлението на верандите си включено, „за да може Гъс да намери пътя към дома“.

Издирвателната операция за Гъс е една от най-големите в историята на Южна Австралия, като властите са обхванали над 47 000 хектара. Въпреки усилията в петък следобед - 3 октомври, полицията обявява решението си да изтегли ресурсите от отдалечената семейна ферма и да пренасочи усилията си към разследване.

В социалните мрежи се появиха и множество конспиративни теории, в които се твърди, че близките на Гъс са отговорни за изчезването му.

Съседи на момчето описват близките му като „добри“, „нежни“, „надеждни“ и „честни“ хора.