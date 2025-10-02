Дете се изгуби в крумовградското село Джанка. Родителите подават сигнал в 19:30 часа снощи в полицейското управление. Незабавно е сформирана група от четирима полицаи, двама служители от Граничния полицейски участък и местни жители, които започнали издирване в землището на селото.

В 21:15 часа детето е намерено в горичка на около 500 метра от дома му в добро здравословно състояние.

Прегледано е на място от медици от Филиала на спешна помощ в Крумовград и е предадено на родителите си, съобщиха още от полицията.

Кметът на село Джанка Хатидже Мустафа каза, че според близки и съседи детето е играло в двора на къщата, в която живее семейството, след което изчезнало, пише БТА.

След като установили липсата му, родителите и комшиите започнали да го търсят на места, където би могло да се скрие, но след като не го открили позвънили на полицията.

Момиченцето е най-малкото от седем деца в семейството, каза още Хатидже Мустафа и допълни, че преди този инцидент не се е случвало да се губи.

