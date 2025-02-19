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Полицията в София издирва 9-годишно дете (СНИМКИ)
То е забелязано за последно в центъра на с. Кривина преди три дни
Снимка: МВР
Снимка: МВР
България

Полицията в София издирва 9-годишно дете (СНИМКИ)

То е забелязано за последно в центъра на с. Кривина преди три дни

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:37 ч. 19.02.2025 г.

Столичното Осмо районно управление издирва 9-годишно дете, което е в неизвестност от около 18:00 часа на 16 февруари. За последно е забелязано в центъра на с. Кривина близо до София.

Момчето е високо около 140-150 см. с черна къса коса, кафяви очи и светла кожа.

По данни на близките е бил облечен с черно зимно яке на зелени ивици, сив анцуг и бели маратонки.

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Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.
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От полицията молят всички, които имат информация за детето, да се обадят на тел.: 112, 02/9825310, 02/9827313, 02/9827339 или да съобщят в най-близкото районно управление.

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