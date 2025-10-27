Жителите на германския град Гундерминген в провинция Бавария станаха свидетели на впечатляващо взривяване на част от атонмна електроцентрала.

Централата в града не работи вече 4 години, а този уикенд бяха съборени двете му охладителни кули.

За целта са използвани 600 килограма експлозиви, поставени в 1800 дупки.
Отломките от взривените кули ще бъдат превърнати в строителен материал. 

Според експерти двете охладителни кули никога не са били в контакт с радиоактивност по време на експлоатационната си фаза. 

Близо 30 000 души се събраха да наблюдават зрелищната гледка. Проведе се и протест срещу отказа на Германия от ядрената енергия.

Германия постепенно спираше ядрената си енергия от 2011 г. след ядрената катастрофа във Фукушима в Япония, като последните ѝ три атомни електроцентрали бяха затворени през 2023 г.  

