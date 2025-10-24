Канцлерът на Федералната република Фридрих Мерц очаква германският бизнес на "Роснефт" да получи изключение от американските санкции срещу руската компания.

Мерц заяви, че въпросът ще бъде обсъден с администрацията на американския президент.

В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че налага санкции върху двете най-големи руски петролни компании – „Лукойл“ и „Роснефт“.

„Роснефт“ в Германия се контролира от германските власти, но е собственост на Русия и е ключов доставчик на петрол до бензиностанции и някои летища в най-голямата икономика на Европа.

Унгария също търси начини да заобиколи санкциите, обяви премиерът Виктор Орбан.

Междувременно американски медии съобщиха, че най-високопоставеният икономически пратеник на Русия е в Съединените щати.

Според информацията Кирил Дмитриев ще се срещне с представители на администрацията на Доналд Тръмп.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK