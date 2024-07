Президентът на Украйна коментира в социалната мрежа X решението на президента на САЩ Джо Байдън да се кандидатира за втори мандат.

Байдън предложи вицепрезидента Камала Харис да е кандидатът на Демократическата партия.

Кой ще е кандидатът им на изборите на 5 ноември ще стане ясно на 19 август на конгрес на партията.

Ukraine is grateful to President Biden for his unwavering support for Ukraine's fight for freedom, which, along with strong bipartisan support in the United States, has been and continues to be critical.



Many strong decisions have been made in recent years and they will be…