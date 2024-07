Бившият президент на САЩ Барак Обама реагира с обръщение в социалната мрежа Х на новината, че Джо Байдън се отказва от участие в президентските избори в САЩ.

Джо Байдън беше вицепрезидент в мандата на Барак Обама.

Байдън предложи вицепрезидента Камала Харис да е кандидатът на Демократическата партия.

Кой ще е кандидатът им на изборите на 5 ноември ще стане ясно на 19 август на конгрес на партията.

Сред спряганите имена за подходящи кандидати на демократите са Барак Обама и съпругата му Мишел Обама.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe