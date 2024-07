30-секундната реклама обвинява Харис, че е скрила от обществеността немощта на Байдън, и се опитва да хвърли отговорността за резултатите на администрацията единствено върху нея.

Обидите на Тръмп

Тръмп, който е известен с това, че използва обидни и понякога нецензурни изрази, за да атакува опонентите си, позволи на поддръжниците си на митинг в Мичиган да усетят какви обиди вероятно ще отправи към Харис през следващите дни.

„Наричам я смешната Камала. Наблюдавали ли сте някога как се смее? Тя е луда. По един смях можеш да разбереш много. Тя е луда“, казва той.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV