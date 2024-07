Джо Байдън се оттегли от президентската надпревара през 2024 г. Това съобщи самият той в профила си в социалната мрежа Х.

Вотът ще е на 5 ноември. Джо Байдън трябваше да се изправи срещу Доналд Тръмп, който натрупа преднина след неуспешния за Байдън дебат. Именно това породи критики и призиви настоящият президент на САЩ да не се впуска в битка за втори мандат.

В резултат на това изборите навлизат в непозната територия. Байдън обяви, че повече няма да се стреми към Белия дом.

„Мои колеги демократи, реших да не приема кандидатурата и да съсредоточа цялата си енергия върху задълженията си като президент до края на мандата си. Първото ми решение като кандидат на партията през 2020 г. беше да избера Камала Харис за мой вицепрезидент. И това беше най-доброто“, обяви Джо Байдън в профила си в Х.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV