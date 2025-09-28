Руски бомбардировки, продължили повече от 12 часа, убиха най-малко четирима души и раниха най-малко 70 други в Украйна.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че всички смъртни случаи са настъпили в столицата Киев, където са били насочени много от снарядите, а сред жертвите е и 12-годишно момиче.

Бомбардировката, в която са участвали близо 600 дрона и няколко десетки ракети, насочени към седем региона на Украйна, е една от най-тежките през последните месеци.

Зеленски предупреди, че Украйна ще отвърне на удара и заяви, че „подлата“ атака показва, че Москва „иска да продължи да воюва и да убива“. Русия заяви, че е нанесла удари по военни съоръжения и промишлени предприятия, подкрепящи въоръжените сили на Украйна.

Украинският министър на отбраната Игор Клименко заяви, че най-малко 100 граждански обекта в цялата страна са били повредени от атаката, като цели квартали са останали в руини.

Службите за спешна помощ съобщиха, че при атака срещу Института по кардиология в Киев са загинали медицинска сестра и пациент.

„Голяма пекарна, фабрика за автомобилни гуми, както и жилищни сгради и гражданска инфраструктура също са били набелязани“, заяви Зеленски.

