За да запазим сигурността си: България с високо ниво на готовност по Източния фланг на НАТО

Адмирал Ефтимов твърди, че трябва да бъдем много внимателни, когато инвестираме, особено в областта на дронове и анти-дрон системи

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:07 ч. 28.09.2025 г.

„Само чрез баланс между иновации и оперативна съвместимост ще можем да посрещнем предизвикателствата на съвременната среда за сигурност“. Това заяви адмирал Емил Ефтимов по време на годишната конференция на Военния комитет на НАТО, която тази година се проведе на 26 и 27 септември в Рига, Латвия.

Сред основните теми на форума бяха предизвикателствата, произтичащи от действията на Русия, както и последващите стъпки след тазгодишната Среща на върха на НАТО в Хага, информира БГНЕС. 

„В условията на нарастващи предизвикателства за сигурността, произтичащи основно от действията на Русия, трябва да поддържаме високо ниво на готовност и да гарантираме ефективното изпълнение на регионалните планове, особено на Източния фланг“, отбеляза адмирал Ефтимов по време на дискусиите, свързани с прилагането на групата от планове на Алианса, с акцент върху всестранното осигуряване и дейностите по усилената военна бдителност в региона.

Американският военен пилот от „Топ Гън“ пред bTV: Насилваме самолета, докато не откаже

Специално внимание бе отделено на изпълнението на Целите за способности 2025 в контекста на отбранителното планиране на НАТО, рисковете от бързата адаптация на отбранителната индустрия и предизвикателствата при внедряването на нови технологии. „Изпълнението на новия пакет Цели за способности 2025 е от ключово значение за изпълнимостта на отбранителните планове. Той отправя предизвикателства и към отбранителната индустрия за повишаването на нейните способности за удовлетворяване потребностите на силите”, посочи началникът на отбраната.

Той бе категоричен, че трябва да бъдем много внимателни, когато инвестираме, особено в областта на дронове и анти-дрон системи, тъй като те осигуряват технологично предимство, но само за определен период от време - до намирането на начини за противодействие. „Стремежът да инвестираме в способности на изпреварващо технологично ниво налага в рамките на Алианса да тестваме заедно, да експериментираме и да се възползваме от споделени технологии с отворена архитектура, способни на бърза адаптация и последващо развитие“, отбеляза адмирал Ефтимов.

Русия към НАТО и ЕС: Всяка агресия срещу нас ще бъде посрещната с решителна реакция

По време на конференцията бяха обсъдени и предложения по изготвянето на Политически указания 2027, както и насоки за актуализирането на Военната стратегия на НАТО при предстоящия й преглед.

В рамките на форума адмирал Ефтимов проведе разговори с редица свои колеги, както и двустранна среща с върховния главнокомандващ по трансформацията на НАТО адмирал Пиер Вандие, по време на която бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес.

