Украинските власти съобщиха, че нощната руска бомбардировка над Киев е отнела живота на най-малко четирима души, включително 12-годишно момиче, предаде АФП.

Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на столицата, първоначално съобщи за „три жертви“, „включително 12-годишно момиче, убито от руснаците“. По-късно Ткаченко бързо актуализира информацията на четири смъртни случая, тъй като „е намерено тяло на починал човек“.

Губернаторът на югоизточната Запорожка област потвърди, че руски удари там са ранили поне четирима души.

„Отново се поразяват жилищни сгради и инфраструктура. Отново това е война срещу цивилни. Ще има отговор на тези действия. Но и западните икономически удари срещу Русия трябва да бъдат по-силни“, коментира ръководителят на президентската администрация на Украйна Андрей Ермак, цитиран от БГНЕС.

Украинският външен министър Андрей Сибиха заяви, че ударите са унищожили жилищни сгради и „доведоха до жертви сред цивилното население“.

„Трябва да максимизираме цената на по-нататъшната ескалация за Русия“, добави украинският топ дипломат.

Въоръжените сили на Полша съобщиха в X, че са вдигнали изтребители във въздуха и са поставили наземните системи за противовъздушна отбрана в повишена готовност в отговор на руските удари по Украйна. Мерките са превантивни и целят защита на полското въздушно пространство и сигурността на гражданите, особено в районите, граничещи с Украйна, уточниха те.

През последните седмици няколко европейски държави обвиниха Русия в нарушения на въздушното им пространство, което НАТО разглежда като изпитание за решимостта на алианса.

Москва отрече да планира нападение срещу която и да е страна от НАТО и предупреди алианса да не предприема по-твърди мерки в отговор на предполагаемите инциденти.

