Елитно подразделение на армията в Мадагаскар пое властта, след като парламентът гласува импийчмънт на президента Андри Раджоелина, съобщават световните агенции. Новината идва след седмици на антиправителствени протести.

Командирът на подразделението CAPSAT обяви суспендиране на конституцията и създаване на военен комитет, който скоро ще бъде допълнен с „гражданско правителство“. Лидерът на военната хунта, която завзе властта в Мадагаскар - полковник Майкъл Рандрианирина, обяви днес преходен период от две години, след който ще бъдат произведени избори

"Преходният период ще продължи максимум две години. През това време ще бъде произведен референдум за приемане на нова конституция, след което ще бъдат произведени избори за постепенно създаване на нови институции", каза пред репортери полковник Рандрианирина - командващият елитна армейска част, цитиран от БТА.

Той подчерта, че военните разпускат всички институции с изключение на Националното събрание (долната камара на парламента на Мадагаскар), което минути по-рано гласува импийчмънт на президента Андри Ражоелина.

Президентството определи действията като „опит за преврат“, но конституционният съд потвърди импийчмънта. Раджоелина, който се укрива извън страната, отказва да подаде оставка.

Протестите, започнали заради липса на ток и вода, прераснаха в мащабна кампания срещу властта, а присъединяването на CAPSAT – същото подразделение, свалило Раджоелина и през 2009 г. – промени баланса на силите.

Протестиращи обвиниха Франция в намеса, а ООН предупреди, че ще се противопостави на всеки преврат.

