Президентът на Мадагаскар избяга от страната

Той е избягал с френски военен самолет

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:17 ч. 13.10.2025 г.

Президентът на Мадагаскар Андри Раджоелина е напуснал страната на 12 октомври.

Той е избягал с френски военен самолет. Той вече не се намира в Мадаскар. Според РФИ Раджоелина се намира в Дубай, предаде БГНЕС. 

Припомняме, че през последните седмици в Мадагаскар имаше масови протести срещу президента и правителството.  Вчера контингент от мадагаскарската армия пое контрола над въоръжените сили на страната, след като се присъедини към антиправителствените протестиращи и призова силите за сигурност да „откажат да изпълняват заповеди“ ден по-рано.

„Отсега нататък всички заповеди на мадагаскарската армия – сухопътни, въздушни или военни – ще идват от щаба на CAPSAT“, заявиха офицери от контингента на CAPSAT, състоящ се от административни и технически офицери.  

