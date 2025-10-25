Година след най-голямото бедствие за века в Европа, екип на bTV се върна във Валенсия, където 229 души загубиха живота си. Как изглежда Центърът на опустошителното наводнение, което потопи цял регион - разказва Антоан Златков.

Година след най-голямото бедствието на века в Европа се връщаме там, където водата потопи всичко, за да проверим, кое успя да изплува на повърхността, и кое остана завинаги на дъното.

Отпечатъци на детски ръце са своеобразен бунт срещу гнева, който водата е причинила на хората.

Каква е равносметка на пострадалите и на властта във Валенсия днес? - Отговорите очаквайте bTV Репортерите тази вечер след централните новини.

