Русия ще отвърне бързо, ако Европа я провокира, заяви руският президент Владимир Путин. Той уточни обаче, че че не възнамерява да атакува НАТО.

"Ако някой все още иска да се съревновава с нас във военната сфера, нека се опита", заяви Путин в форум в Сочи, пише Ройтерс.

"Ответните действия от страна на Русия няма да закъснеят", предупреди руският президент, като обърна специално внимание на амбицията на Германия да се превърне в най-могъщата армия в Европа.

"Елитите на обединена Европа продължават да засилват истерията. Излиза, че войната с руснаците е съвсем близо. Те повтарят тази глупост, тази мантра, отново и отново", каза Владимир Путин.

Той окачестви идеята за възможна атака на Русия срещу НАТО като "невъобразима".

Руският лидер каза още, че Европа е виновна за това, че войната в Украйна продължава. Той каза, че в Европа е създаден специален център, който снабдява украинската армия с разузнавателни данни и оръжия, и който провежда обучения.

