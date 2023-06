Западните покровители на Украйна искаха да видят братоубийствена война. Това заяви руският президент Владимир Путин по Първи канал на държавната телевизия. Изявлението му беше анонсирано от говорителя на Кремъл - Дмитрий Песков.

„Организаторите на този бунт ще бъдат наказани с цялата сила на закона. Тази криминална дейност целеше да отслаби държавата. Обществото обаче се консолидира – всички се сплотиха около отговорността за отечеството“, каза още Путин в първото си изявление след метежа на бойците от „Вагнер“ на 24 юни.

„Всеки шантаж и опити да се създаде вътрешен смут е обречен на провал“, обясни той и благодари на командирите и войниците на „Вагнер“, които избегнаха кръвопролития.

Путин каза на руснаците още, че онези, които са организирали бунта, са искали Русия да загуби и да се удави в кръв, но „те не са си направили добре изчисленията“.

⚡️Full video of Vladimir Putin's address to the citizens of Russia pic.twitter.com/2QKyB2FB0q