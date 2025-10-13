dalivali.bg
София
Разкъсана облачност
Видът на Чарлз III предизвика безпокойство

„Костюмът му висеше, изглеждаше твърде блед“, казва приближен до кралското семейство

Снимка: EPA/Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:31 ч. 13.10.2025 г.

Нови публични изяви на британския монарх Чарлз III предизвикаха безпокойство сред поданиците му и дворцовия персонал, съобщават медиите на острова. 76-годишният крал, който продължава да се бори с рака, се появи на климатичната среща на върха COP30 в Лондон, изглеждайки забележимо слаб и блед.

„Костюмът му висеше, изглеждаше като човек, борещ се с нещо по-сериозно, отколкото показваше“, казва приближен до кралското семейство. 

Според него здравето и външният вид на монарха, макар и болен от рак, сериозно са обезпокоили придворните. Те твърдят, че поддържането на имиджа на „перфектното здраве“ на краля вече не е възможно. „Те тихо подготвят Уилям за по-активна роля – и бързо“, каза източникът. 

Снимка: EPA/Reuters

Макар Бъкингамският дворец да настоява, че състоянието на Чарлз III е стабилно и той продължава да изпълнява „по-леки задължения“, наблюдателите отбелязват, че кралят изглежда „крехък“ и „уморен“, пише БГНЕС. Дори редактирането на снимки вече не може да го скрие. 

Кралски банкет в чест на Доналд Тръмп в замъка Уиндзор

Чарлз III бе диагностициран с рак през зимата на 2024 г. По това време лекарите го съветват да се въздържа от публични събития и други кралски задължения. През септември Чарлз III присъства на откриването на университетската болница „Мидланд Метрополитън“ и разговаря с пациент за здравето му.

„Не съм чак толкова зле“, описа той състоянието си. Британският крал подчерта, че ключът към борбата с рака е ранното откриване. 

Тагове:
