Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че примирието в Газа продължава да се спазва, въпреки отделни „сблъсъци“. Израел извърши въздушни удари и обвини Хамас в нападение срещу свои войници.

„Примирието се запазва. Това не означава, че няма да има малки сблъсъци“, каза Ванс в интервю за „Фокс нюз“, излъчено и публикувано в социалните мрежи от Белия дом.

„Знаем, че Хамас или някой друг от Газа е атакувал войник от ЦАХАЛ. Очакваме израелците да отговорят, но вярвам, че мирът, постигнат от президента, ще се запази“, добави той.

Според Агенцията за гражданска защита на Газа, най-малко девет души са загинали при въздушни удари, насочени към различни райони на палестинската територия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху по-рано нареди „мощни удари“ в Газа.

Самият Тръмп посети Израел и Египет на 13 октомври, обявявайки триумфалн „Най-сетне имаме мир в Близкия изток.“

