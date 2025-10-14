В армия, дълго време доминирана от мъже, украинските женски части предефинират кодексите на войната.

Със своите розови дронове и изострено чувство за стратегия те налагат женски героизъм, който дестабилизира врага, както и вдъхновява гражданското общество.

Украинско поделение, ръководено и управлявано от жени, наскоро получи розово боядисани дронове-прехващачи Sting, подривна препратка към традиционната мъжественост, демонстрирана от руските военни. Малка подробност? Не съвсем: тази инициатива е част от по-широки усилия за повишаване на популярността на жените в бойните действия и за насърчаване на пропагандата, играейки на контраста между украинската модерност и руския консерватизъм.

Официално украинската армия се е отворила за жени. Днес в армията служат приблизително 70 000 жени, включително 5500 в зони на активни бойни действия. Военната култура, наследена от съветската епоха, обаче остава до голяма степен мъжка, а малкото реални социални постижения бавно се материализират на място.

Сред емблематичните фигури на тези бойци от нов стил е доброволческата бригада за противовъздушна отбрана „Вещиците от Буча“, натоварена със задачата да прихваща вражески дронове през нощта. Учители, лекари и козметици, те сега са воини на нощта, като всяка от тях намира в бой начин да прогони страха и да си възвърне контрола пред лицето на безкрайна война. Пристигането на изцяло женски части за дронове, като например новосформираните „Харпии“, бележи ясен пробив.

Тук жените вече не са сведени до поддържащи роли. Те осигуряват окончателен контрол по време на решителни удари, точно както им колеги мъжете. Тази стратегия за женска видимост е насочена както към врага, така и към самото украинско общество.

Освен ефективността си на място, тази предполагаема промяна – виждането на смъртта да пристига под формата на дрон, пилотиран от жена – се възприема като пряка атака срещу мъжествеността на руските войници.

В армия, където мъжката бруталност остава норма, „преследването“ от жена дестабилизира и осмива противника. Психологическото въздействие не бива да се подценява във война на изтощение, която е особено смъртоносна за войските на Москва, пише „Форбс“.

Пилоти на дронове като Катерина Троян, по прякор „Мяу“, са си изградили солидна репутация. Преди да бъде убита при артилерийски удар през юни 2025 г., Троян е регистрирала повече от хиляда мисии.

Тя и други млади жени са разбили стъкления таван: техните истории са напомняне за бързо променящите се нагласи в Украйна, където компетентността и решителността все повече имат предимство пред архаичните сексистки вярвания – дори понякога това да означава да се играе с определени клишета. Новата украинска крилата ракета FP-5 „Фламинго“ , например, е повлияна от тези промени. Името ѝ – „розово фламинго“ – и цветът на някои прототипи са избрани от жена от екипа по проектирането, чиято цел е била да подчертае приноса на жените във военните усилия.

В Русия феминизацията на армията далеч не е толкова очевидна. Жените се възхваляват като майки и вдовици, а не като бойци. Единствените части, в които участват жени, са доброволческите части, тъй като руската армия все още им забранява да заемат позиции като пилоти на дронове или снайперисти.

Въпросът за мястото на жените във войската не е само европейски проблем. В Съединените щати също някои офицери призовават за по-високи стандарти за ограничаване на присъствието на жени на фронтовата линия, което подхранва дебати и противоречия в бързо променящото се военно общество. Това движение към активно феминизиране на украинската армия показва, че победата се разиграва и в сферата на символите и че в страна във война героизмът няма пол.

