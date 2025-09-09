Върховният съд на САЩ отмени в понеделник заповед, забраняваща на правителствени агенти практиката на имиграционни патрули за задържане на мигранти в Калифорния. Според критиците потвърдената засега от съда практика представлява расова дискриминация.

Това е последното решение на най-висшия съд на страната в полза на все по-твърдата позиция на президента Доналд Тръмп след зачестилите акции в Лос Анджелис и други части на Калифорния. Съдебният състав с консервативно мнозинство обяви решението с неподписана заповед, в която не се посочват мотиви. Тримата му либерални членове изразиха несъгласие.

Делото обаче остава висящо в по-долните съдилища и може отново да се озове пред най-висшата инстанция.

Решението дойде, след като по-долна инстанция заяви, че агентите трябва да имат конкретни причини да арестуват хора, освен че говорят испански или се събират на места, популярни сред търсещите временна работа. Съдйт издаде заповед, забраняваща тази практиката.

Противниците веднага остро разкритикуваха решението от понеделник, като калифорнийският губернатор Гавин Нюсъм заяви, че това е умишлен опит да се навреди на щата и неговите разнообразни и многолики хора. „Избраното от Тръмп мнозинство във Върховния съд току-що се превърна в велик маршал за парад на расовия терор в Лос Анджелис“, каза Нюсъм. „Не става въпрос за прилагане на имиграционните закони, а за насочване срещу латиноамериканци и всеки, който не изглежда или не звучи като представата на Стивън Милър за американец“, каза той, визирайки архитекта на политиката за прилагане на имиграционните закони на Тръмп. „Частните полицейски сили на Тръмп вече имат зелена светлина да преследват семейството ви и всеки човек е мишена“.

По-рано тази година маскирани и тежко въоръжени агенти започнаха да се насочват към групи хора в магазини за дома, автомивки или във ферми около Лос Анджелис, предизвиквайки седмици на предимно мирни протести в града. Критиците заявиха, че акциите, при които бяха арестувани редица американски граждани, както и други, пребиваващи в страната легално, са били насочени директно към всеки, който изглеждаше латиноамериканец или говореше испански.

Макар Върховният съд да не посочи мотиви за решението си, един от консервативните съдии, Брет Кавано, написа съвпадащо мнение, в което каза, че „незаконната имиграция е особено силно изразена в района на Лос Анджелис“.

Една от тримата либерални съдии, Соня Сотомайор, първата латиноамериканка, назначена в съда, изрази несъгласие. „Не бива да живеем в страна, където правителството може да задържа всеки, който изглежда латиноамериканец, говори испански и изглежда работи на нископлатена работа“, написа тя. „Конституцията не позволява създаването на такъв статут на второкласно гражданство“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK